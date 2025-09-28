Vietnam evacua a miles de personas ante la llegada del tifón Bualoi

"Se trata de una tormenta muy rápida, se está moviendo a casi el doble de la velocidad habitual", advirtió hoy el Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico de Vietnam, que prevé que el tifón toque tierra en el centro del país asiático durante la tarde.

En la ciudad de Hue, las autoridades esperaban evacuar a 9.977 personas "concentradas principalmente en comunas costeras y lagunares, donde el riesgo de inundaciones profundas y aislamiento es muy alto", indicó la cadena estatal VTV.

Según el medio local, otras 1.530 personas estaban igualmente en proceso de evacuación en la provincia central de Quang Tri. La llegada de Bualoi provocó también el cierre de cuatro aeropuertos en el centro del país, incluyendo los de Dong Hoi y Quang Tri.

Las fuertes lluvias asociadas al avance del tifón han afectado ya a partes del país, especialmente a la ciudad de Hue, donde según VTV una mujer fue arrastrada por una crecida el sábado y permanece desaparecida.

El tifón Bualoi golpeó el pasado viernes la costa oriental de Filipinas causando al menos 14 muertes y obligando a evacuar a más de 350.000 personas, según los últimos datos del Consejo para la Gestión de Desastres del archipiélago (NDRRMC), antes de atravesar y tomar rumbo a Vietnam.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el Sudeste Asiático, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones.

El tifón Kajiki causó a finales del pasado agosto la muerte de siete personas y 34 heridos, así como daños a unas 10.000 viviendas y más de 81.500 hectáreas de cultivo de arroz, en Vietnam, donde las autoridades de la ciudad de Hanói evacuaron a medio millón de habitantes.

El país del Sudeste Asiático fue duramente golpeado en septiembre del año pasado por el tifón Yagi, que dejó más de 300 muertos a causa de lluvias y corrimientos de tierra y resultó el más poderoso que haya vivido Vietnam en las últimas tres décadas.