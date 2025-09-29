Portugal celebra resultado de las elecciones en Moldavia, pese a presiones e injerencias

Lisboa, 29 sep (EFE).- El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, afirmó este lunes que el triunfo del partido de la presidenta proeuropea de Moldavia, Maia Sandu, en las elecciones legislativas de este domingo, muestra que el país "venció a las presiones e intentos de injerencia".