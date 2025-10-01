Al menos un muerto y cinco heridos en un nuevo ataque de Israel contra el sur del Líbano

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés dijo en un escueto comunicado que el ataque se produjo en la localidad de Kafra, sin aportar más detalles.

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) añadió que el objetivo del ataque fue un vehículo todoterreno que transitaba por el municipio, si bien no identificó a las víctimas de este bombardeo.

El bombardeo de este miércoles tiene lugar justo un año después de que Israel iniciara su invasión terrestre del sur del Líbano en el marco de la guerra con el grupo chií libanés Hizbulá, conflicto que llegó a su fin tras la entrada en vigor de un alto el fuego el pasado noviembre.

Pese a que la tregua se mantiene, Israel no se ha retirado de todas las posiciones ocupadas en el sur del Líbano, pese a lo que establece el pacto.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas de Hizbulá.

Estas acciones se suelen concentrar en el sur del Líbano, pero también tienen lugar con menor frecuencia en otras zonas como el Valle de la Bekaa.

Hace dos semanas, dos personas murieron en el bombardeo de un dron israelí contra un vehículo que circulaba por Baalbek, una importante ciudad en esa región oriental.