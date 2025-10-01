La Estatua de la Libertad cierra al público mientras dure el cierre gubernamental de EEUU

En 2018, fecha del anterior cierre gubernamental, el entonces gobernador estatal, Andrew Cuomo, decidió mantener abierto el monumento, afirmando que era importante dar una señal de "fuerza y esperanza" durante tiempos "tumultuosos".

Pero su sucesora en el cargo envió un mensaje al diario New York Post en el que se niega a hacer lo mismo.

"Si la antorcha de la Estatua de la Libertad se apaga, será gracias a los republicanos de Washington que rechazan el sentido común y abandonan al pueblo para el que fueron elegidos como representantes", dijo en ese mensaje.

El monumento, uno de los más populares de Nueva York, atrajo en 2024 a 3,72 millones de visitantes, aún lejos del récord de 4,5 millones logrados en 2016.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy