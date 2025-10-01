Unas 42.000 hogares están sin luz en Odesa debido a los últimos ataques rusos

Kiev, 1 oct (EFE).- Unos 42.000 clientes en 32 municipios permanecían el miércoles por la mañana sin electricidad en la región de Odesa del sur de Ucrania debido a los últimos ataques rusos que han afectado al sistema eléctrico ucraniano, según informó la empresa privada de electricidad DTEK.