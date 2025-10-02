Críticas a los conservadores británicos por proponer revocar la ley del cambio climático

Esa ley, aprobada en 2008 por un Gobierno laborista, obligaba al Reino Unido a reducir progresivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta lograr la neutralidad de carbono en 2050, con objetivos revisables cada cinco años.

Bajo el mandato de la primera ministra Theresa May, los conservadores incluso ampliaron la ley para acelerar el logro de esa meta.

Badenoch anunció este jueves que, de llegar al poder en 2029, su partido "eliminará los objetivos fallidos" y reemplazará la ley por una estrategia centrada en "energía barata y fiable", argumentando que las normas actuales la encarecen y no reducen las emisiones globales.

Entre los más críticos figuró la patronal británica CBI, que advirtió que "derogar este marco que ha dado confianza a los inversores dañaría nuestra economía y los empleos en energía limpia".

Ed Miliband, actual ministro de Medioambiente e impulsor de la ley en 2008, calificó la medida de "desesperada" y "desastre económico", que traiciona a las generaciones futuras.

Greenpeace denunció que la iniciativa supone "un vandalismo económico y ambiental" y subrayó que aumentar la dependencia de combustibles fósiles no asegura ni el suministro de energía ni la protección de la naturaleza.

La propuesta se enmarca en los esfuerzos del Partido Conservador, que este domingo inicia su congreso anual en Mánchester (noroeste de Inglaterra), por competir con el partido populista de derechas Reform UK de Nigel Farage, que lidera las encuestas, mientras que los 'tories' se hunden en tercera posición detrás de los laboristas.