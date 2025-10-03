Taipéi monitorea la actividad militar china a pocos días del Día Nacional taiwanés

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el ministro de Defensa Nacional de Taiwán, Wellington Koo, aseguró este viernes que el Ejecutivo isleño "continuará monitoreando los movimientos chinos" durante los próximos días y "tomará las medidas pertinentes", aunque se negó a brindar más información sobre escenarios "hipotéticos".

El funcionario visitó este jueves las bases militares de Taipéi en las islas Pescadores, un archipiélago estratégicamente ubicado en el estrecho de Taiwán, y se fotografió junto a una batería de proyectiles Sky Bow III, un sistema de misiles tierra-aire diseñado para interceptar misiles de crucero y balísticos a una altitud de 70 kilómetros.

En cuanto a si estos misiles ya habían sido posicionados en las islas exteriores bajo control de Taipéi, Koo afirmó que los Sky Bow III "ya están en servicio y en proceso de despliegue adicional", sin ofrecer más detalles al respecto.

Estas declaraciones tuvieron lugar a falta de una semana para la celebración, el próximo 10 de octubre, del Día Nacional, una fecha que recuerda el derrocamiento de la última dinastía imperial en 1911 y el establecimiento de la República de China, y en la que los presidentes taiwaneses suelen dirigirse a la ciudadanía.

En su primer discurso del Día Nacional como mandatario, el presidente isleño, William Lai, reafirmó el año pasado la soberanía de Taiwán y se mostró dispuesto a "trabajar" con China para "mantener la seguridad regional".

Sus palabras no cayeron bien en Pekín, que pocos días después emprendió una nueva oleada de maniobras militares alrededor de Taiwán, denominadas Joint Sword-2024B ("espada unida", en inglés), en las que simuló el bloqueo y toma de control de puertos y áreas clave de la isla.

Los días previos al Día Nacional de este año también están marcados por un recrudecimiento de las disputas entre Taipéi y Pekín en torno al relato sobre la soberanía de la isla, centrado en la resolución 2758 de Naciones Unidas, que en octubre de 1971 reconoció a la República Popular China como la única representante legítima de China ante el organismo.

Pekín sostiene que dicha resolución también respalda su soberanía sobre Taiwán, una interpretación que Taipéi considera una "distorsión" del texto original con el objetivo de fabricar una "supuesta base legal" que justifique una "futura agresión armada" contra su territorio.