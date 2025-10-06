Bruselas pide un alto el fuego "inmediato" en Gaza y la liberación de los rehenes

En la rueda de prensa diaria de la CE, la portavoz Anitta Hipper afirmó que la UE apoya "los esfuerzos" del presidente estadounidense, Donald Trump, para terminar la guerra en Gaza.

"Para nosotros esto ofrece la salida a este devastador conflicto, y apoyamos un inmediato alto el fuego y la liberación de todos los rehenes restantes y también garantizar la plena asistencia humanitaria a la Franja de Gaza", expuso.

Además, la portavoz de la Comisión Arianna Podesta subrayó que el Ejecutivo comunitario ha dicho en reiteradas ocasiones que los civiles "han sufrido demasiado" en el conflicto de Gaza.

"Hemos pedido desde el principio la liberación de los rehenes", comentó, y añadió que "claramente la situación en Gaza es inaceptable" y que Bruselas ha pedido "constantemente proteger a los civiles".

