Las colombianas de la Flotilla detenidas en Israel serán liberadas "en las próximas horas"

"En coordinación entre Bogotá, Tel Aviv e instituciones internacionales, se lograron los acuerdos necesarios con las autoridades de Israel y Jordania para permitir el traslado de las colombianas hacia territorio jordano", señaló la cartera en un comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que ambas serán recibidas en Jordania por un equipo consular colombiano. Una de ellas regresará al país con el apoyo del Fondo Especial para las Migraciones, mientras que la otra permanecerá en la región, donde reside actualmente.

Se trata de las activistas Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes integraban la embarcación HIO de la flotilla y fueron detenidas por fuerzas israelíes en aguas internacionales, en unos hechos que la Cancillería colombiana calificó de "secuestro" y de una "violación del derecho internacional y de los acuerdos de Ginebra".

Ambas estuvieron detenidas en la prisión de Saharonim, cercana al pueblo de Kziot y a la frontera con Egipto, en el sur de Israel, donde también fueron retenidas unas 450 personas de distintas nacionalidades capturadas en los barcos de la flotilla, la mayoría de las cuales aceptó ser deportada.

Tras conocerse esas detenciones, el presidente colombiano, Gustavo Petro, férreo defensor de la causa palestina, ordenó la semana pasada la expulsión de toda la delegación diplomática de Israel en el país, pese a que no existen relaciones bilaterales desde mayo de 2024 cuando rompió con el Estado israelí, y además denunció el Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral para dejarlo sin efecto.