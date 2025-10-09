Suiza celebra avance hacia la paz en Gaza y destaca labor de EEUU, Catar, Egipto y Turquía

"Damos la bienvenida a los progresos en la fase 1 del plan de paz del presidente de EEUU. Pedimos a todas las partes que cumplan completamente el acuerdo, liberen a todos los rehenes, mantengan el alto el fuego y garanticen un acceso humanitario sin obstáculos a Gaza", destacó el ministro en su cuenta oficial de X.

Cassis reafirmó el apoyo de Suiza a "una paz justa y duradera entre israelíes y palestinos, a través del diálogo y en línea con el derecho internacional".

La cuestión del reconocimiento del Estado palestino ha estado sobre la mesa de debate en el Gobierno suizo, aunque éste ha optado por no dar ese paso por ahora.