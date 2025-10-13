El tráfico aéreo en Europa creció un 4,9 % en agosto

El avance se vio impulsado principalmente por el tráfico internacional, que aumentó un 5,6 %, frente al 1,6 % del doméstico, lo que refleja la recuperación de los viajes transfronterizos en el continente, señaló ACI Europe en un comunicado.

Los aeropuertos del área Unión Europea y países asociados del Espacio Económico Europeo, Suiza y Reino Unido registraron un incremento global del 4 %, por debajo de la media continental.

Por países, el mayor aumento se lo anotaron Polonia (15,1 %), Eslovenia (11,7 %) y Rumanía (10,3 %), mientras que obtuvieron los peores registros Letonia (-6,7 %), Estonia (-4,5 %) e Islandia (-2,5 %).

Los grandes mercados avanzaron a ritmos más moderados, con un incremento del 4,2 % en Alemania, seguida de España (3,8 %), Italia (2,8 %), Reino Unido (1,7 %) y Francia (1 %).

Entre los aeropuertos españoles destacan el avance de Barcelona (4,7 %) y Córdoba (71,7 %).

Los aeropuertos del resto de Europa, incluidos Turquía, Israel, Balcanes no comunitarios y países del Cáucaso y Asia Central, crecieron de media un 8,8 %, con Moldavia (46,6 %) a la cabeza por delante de Israel (38,1 %) y Bosnia y Herzegovina (20,4 %), mientras que Rusia (-13,3 %) siguió retrocediendo.

En el apartado de carga, el tráfico descendió un 5,8 % interanual, pero se mantiene un 7 % por encima de los niveles previos a la pandemia de Covid, con avances significativos en Lieja (29 %), Madrid (11,4 %) y Milán Malpensa (6 %).