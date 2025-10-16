Catorce misiles rusos y 37 drones impactaron anoche en distintos puntos de Ucrania

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, las defensas ucranianas neutralizaron 283 de los 320 drones lanzados por Rusia.

Por los que respecta a los 37 misiles, cinco misiles guiados Kh-59 fueron derribados y otros 18 misiles de tipo no especificado no alcanzaron objetivos al ser desviados con interferencias por el Ejército ucraniano.

También según el parte, 14 misiles y 37 drones impactaron de forma directa en catorce localizaciones no especificadas.

Rusia empleó en el ataque 26 misiles balísticos Iskander-M o su equivalente norcoreano KN-23 y dos misiles hipersónicos Kinzhal.

Las cifras del parte evidencian el déficit en misiles antiaéreos capaces de derribar misiles balísticos que sufre Ucrania. El nivel de interceptación de las defensas aéreas ucranianas llegó a ser de cerca del cien por cien en otras fases de la guerra.

Una de las prioridades de los contactos con Europa y EE.UU. que mantiene Ucrania es recibir de inmediato sistemas de misiles Patriot, NASAMS, SAMP/T y municiones para estos sistemas.