China "apoya" a Afganistán y Pakistán para que "logren un alto el fuego duradero"

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que la tregua "beneficia a ambas partes y favorece la paz y la estabilidad regionales".

Lin aseveró que su país "acoge con satisfacción y apoya esta decisión" y que "Pakistán y Afganistán son vecinos amigos de China, que no puede separarse de ellos".

"Deben persistir en la resolución de sus diferencias mediante el diálogo y la consulta, retomar la vía de la solución política y mantener conjuntamente la paz y la estabilidad en ambos países y en la región", agregó el portavoz, al tiempo que destacaba que Pekín está dispuesto a "desempeñar un papel constructivo".

El alto el fuego se produjo pocas horas después de que los talibanes acusaran a las fuerzas paquistaníes de lanzar una incursión en el sur de Afganistán a primera hora de la mañana, utilizando armamento ligero y pesado, tras varios días de enfrentamientos cruzados a lo largo de la frontera.

Según los portavoces del Gobierno afgano, el ataque tuvo como objetivo Spin Boldak, un distrito fronterizo estratégico de la provincia de Kandahar, y causó la muerte de más de 12 civiles y más de un centenar de heridos.

Horas después, fuentes de seguridad paquistaníes informaron de un bombardeo a presuntas instalaciones de los talibanes afganos y de grupos insurgentes en Kabul y Kandahar, en respuesta a los recientes enfrentamientos fronterizos.