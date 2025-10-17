Turquía envía rescatistas a Gaza para apoyar tareas de desescombro y búsqueda de cuerpos

Según informó este viernes el diario 'Hürriyet', citando fuentes de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD), Turquía ha acelerado sus esfuerzos de ayuda humanitaria a Gaza tras el armisticio firmado el pasado lunes.

Dentro de esos esfuerzos, un equipo de 81 miembros procedente de ocho provincias, coordinado por AFAD, se desplazará a Gaza para realizar operaciones de búsqueda entre los restos de los edificios destruidos.

Los integrantes del equipo cuentan no solo con experiencia en búsqueda y rescate, sino también con formación en respuesta a amenazas Químicas, Biológicas, Radiológicas y Nucleares (QBRN).

La milicia islamista palestina Hamás ha reafirmado su compromiso con el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos en Gaza y se comprometió a entregar todos los cuerpos de los rehenes.

Sin embargo, Israel acusa a Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, que preveía el regreso de todos los rehenes, vivos y muertos.

Como parte del acuerdo de alto el fuego, Hamás liberó a los últimos 20 rehenes israelíes vivos que estaban en su poder, pero sólo ha entregado nueve de los 28 cuerpos.

Hamás sostiene que estos son los únicos cuerpos a los que ha podido acceder y dice que necesita "equipos especiales" para recuperar los demás restos.