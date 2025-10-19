Al menos tres heridos en un tiroteo en residencia de un campus universitario en Oklahoma

Miami (EE.UU.), 19 oct (EFE).- Al menos tres personas, incluido un estudiante, resultaron heridas en un tiroteo en una residencia ubicada en el campus de la Universidad Estatal de Oklahoma (OSU, en inglés), sin que la Policía haya notificado arrestos por el momento.