Mueren dos migrantes y 14 son rescatados en estado grave frente a la isla de Lampedusa

Roma, 19 oct (EFE).- Dos migrantes murieron en el mar y otros 14 se encuentran en estado grave tras ser rescatados a bordo de una embarcación en la que viajaban un total de 85 personas en el Mediterráneo central, y posteriormente desembarcados en la isla italiana de Lampedusa (sur).