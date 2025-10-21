Belice felicita a Takaichi por su "histórica elección" como primera mandataria de Japón

"El Gobierno y el pueblo de Belice transmiten sus más cálidas felicitaciones a Sanae Takaichi por su histórica elección como la primera mujer (en ser nombrada) primera ministra de Japón", anunció en X el Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano.

Con su nombramiento, añadió, "Belice espera con interés su liderazgo y el continuo florecimiento de los lazos bilaterales entre nuestras dos naciones".

Takaichi se convirtió este martes en la primera ministra del país asiático después de hacerse con la victoria en la votación parlamentaria para elegir el cargo, sustituyendo a Shigeru Ishiba, que anunció su dimisión en septiembre tras los malos resultados electorales cosechados durante su poco más de un año en el poder.

La nueva mandataria, apodada como la 'Dama de Hierro' nipona, ha nombrado en varias ocasiones a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher como una de sus mayores influencias en política.

La líder conservadora confirmó hoy que participará en la cumbre de la ASEAN, que tendrá lugar en Malasia entre el 26 y el 28 de octubre, y en la cumbre de la APEC, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Corea del Sur.

El pasado agosto, el primer ministro de Belice, John Antonio Briceño, visitó Japón para participar en la Expo de Osaka.