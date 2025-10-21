El vicepresidente JD Vance aterriza en Israel para supervisar el acuerdo de alto al fuego

Jerusalén, 21 oct (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aterrizó este martes en Tel Aviv para supervisar la implementación del acuerdo del alto al fuego firmado por Israel y Hamás el 10 de octubre, confirmaron a EFE fuentes de la Embajada estadounidense en Jerusalén.