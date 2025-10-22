Pakistán se incauta de drogas por casi mil millones de dólares en el mar Arábigo

Islamabad, 22 oct (EFE).- Un buque de la Armada de Pakistán se incautó de metanfetamina y cocaína valoradas en más de 972 millones de dólares en el mar Arábigo, logrando una de las mayores aprehensiones de narcóticos registradas en la zona, durante una operación coordinada por una fuerza naval internacional.