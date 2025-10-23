Cuatro muertos, entre ellos el agresor, tras un ataque con arma blanca en el sur de China

Pekín, 23 oct (EFE).- Cuatro personas murieron, incluido el propio agresor, y otra resultó herida en un incidente con arma blanca ocurrido el martes por la tarde en un complejo residencial de la ciudad de Liuzhou, en la región autónoma de Guangxi (sur).