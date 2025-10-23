Hamás ve "sádico" que el ministro ultraderechista Gvir pida ejecutar a presos palestinos

"Las imágenes difundidas por el ministro terrorista sionista extremista Ben-Gvir, que exhiben los abusos y la tortura sistemáticos contra los detenidos palestinos en las cárceles de la ocupación, incluyendo amenazas de ejecución, encarnan el comportamiento sádico y fascista que la entidad terrorista de ocupación practica contra nuestros heroicos prisioneros y nuestro pueblo palestino", dijo Hamás en un comunicado.

Las imágenes, donde se ve al ministro mirando una celda en la que hay tres presos maniatados, arrodillados y con la cabeza en el suelo, fueron difundidas la noche del miércoles en canales palestinos, y el ultraderechista pide en ellas la pena de muerte para los presos palestinos.

Gvir reiteró el martes que "las condiciones para los terroristas (en referencia a los prisioneros palestinos) en prisión seguirán siendo las mínimas permitidas por la ley".

"Las condiciones de encarcelamiento que implementé buscan que los terroristas en potencia lo tengan claro: si salen a asesinar judíos, que no esperen un campamento de verano después", aseguró en su canal de Telegram.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ministro defendió sus políticas como un medio de "disuasión" y acusó a los medios israelíes de hacerle falsamente responsable de los actos de Hamás.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Israel liberó la semana pasada, como parte del acuerdo de intercambio de rehenes con Hamás, a casi 2.000 presos palestinos, la mayoría de ellos arrestados durante los últimos dos años en Gaza y 250 con sentencias de muerte que llevaban años en prisión.

Tanto Hamás como asociaciones de presos condenaron que los presos liberados presentaban claros signos de tortura física y psicológica".

"Muchos prisioneros, en particular los de la Franja de Gaza, presentaban claros signos de tortura física y psicológica, y se documentaron casos de abuso hasta los últimos momentos de su liberación", denunció la Comisión de Asuntos de los Detenidos y Exdetenidos y el Club de Prisioneros.

También han denunciado tortura en los cuerpos de palestinos que Israel ha entregado, que en muchos casos estaban desnudos, con los ojos vendados, símbolos de calcinación y de ejecución.

"El mundo entero ha sido testigo de la magnitud de la criminalidad sistemática (...) Esto quedó claramente evidenciado en los cuerpos de los mártires que fueron llevados a Gaza, con señales de brutal tortura y horribles abusos, lo que dificulta su identificación debido a las atroces violaciones cometidas contra ellos", recordó este jueves Hamás.