Inician juicio contra presunto autor intelectual de crimen de sacerdote en 2024 en México

El detenido, identificado como Héctor 'G', fue vinculado a un proceso penal por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y asociación delictuosa, apuntó la Fiscalía General de la República (FGR), en un comunicado.

La Fiscalía detalló que el Ministerio Público aportó a un juez "los datos de prueba suficientes para señalar que el ahora imputado probablemente participó en la coordinación e instrucción a los autores materiales para la comisión del delito".

"Se dictó además prisión preventiva oficiosa y seis meses para la investigación complementaria", indicó la nota.

La audiencia pública donde se ordenó el juicio fue llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal, en Cintalapa, Chiapas.

La Fiscalía agregó que la investigación del caso "continúa abierta en contra de otros posibles partícipes en los hechos que resultaron en la privación de la vida de la víctima".

Héctor 'G' fue arrestado el miércoles pasado en Chiapas, acusado del homicidio del párroco y de otros delitos como pandillerismo y atentados contra la paz y la integridad corporal.

Las autoridades identificaron al detenido como presunto líder de la agrupación criminal 'Los Motonetos'.

En agosto pasado, Édgar 'M', identificado como autor material del crimen contra el párroco, fue condenado a 20 años de prisión mediante un proceso abreviado.

El 20 de octubre de 2024, Marcelo Pérez Pérez fue asesinado a balazos cuando salía de ofrecer misa en un barrio popular de San Cristóbal de las Casas.

El sacerdote, de 51 años, dedicó su vida a defender los derechos de los pueblos originarios y acompañar procesos de paz en comunidades indígenas.

Al cumplirse un año del homicidio, el lunes pasado, familiares y miembros de la Diócesis de San Cristóbal denunciaron que la investigación permanece incompleta, pues no se había identificado a los autores intelectuales del crimen.

La diócesis sostuvo que el crimen fue "político y estructural", y advirtió de que "una justicia que no toca a los autores intelectuales ni desmantela redes criminales es sólo simulación".

Desde hace menos de dos años, según reportes periodístico locales, al menos 13 personas que servían en la Iglesia católica han sido asesinadas por levantar la voz ante la violencia que ha generado el crimen organizado en comunidades marginadas de Chiapas.

Ante la ola de violencia que azota a México, la Iglesia ha desempeñado un papel protagonista en el planteamiento de acuerdos para promover la paz en varias localidades, un posicionamiento que ha puesto en riesgo la seguridad y la vida de los integrantes del clero.

Otro crimen reciente que sacudió al país fue el del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien fue hallado muerto el 4 de octubre pasado, tras dos días desaparecido, en el municipio de Eduardo Neri, estado de Guerrero (sur).