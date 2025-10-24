Juanes pone a cantar y suspirar al público en la altitud de La Paz

El escenario elegido fue el Teatro al Aire Libre 'Jaime Laredo', donde las miles de personas reunidas estallaron al escuchar las primeras notas de la guitarra de Juan Esteban Aristizábal Vásquez para interpretar 'Mala gente'.

Vestido con una camiseta gris, pantalón de color mostaza y un chaleco de cuero negro, el 'paisa' continuó el concierto con 'Amores prohibidos' y sorprendió con una versión de la afamada 'Persiana Americana', de los argentinos Soda Stereo, y otros éxitos como 'Nada valgo sin tu amor', o 'Volverte a ver'.

"¿Cómo es posible que haya pasado tanto tiempo, por favor?", expresó el músico, aludiendo a la primera vez que estuvo en La Paz, en 2004.

Juanes expresó que la tecnología y las redes sociales están "súper chévere, pero no hay nada mejor que estar acá en persona" y pidió "menos inteligencia artificial y más inteligencia emocional, por favor", arrancando aplausos del público, que no dejó de corear sus canciones.

El concierto avanzó con 'Fotografía', 'Es por ti' y otras canciones, hasta que el colombiano hizo otra pausa para contar que llegó de madrugada a La Paz, se durmió por algunas horas y se despertó a media mañana con la vista de las "hermosas montañas" de la ciudad, que está enclavada entre cerros.

"Y lo primero que yo pensé, dije Dios mío, estoy como en Marte, en otro planeta, qué belleza, qué diferente, hermoso", confesó.

También recordó que la primera vez que estuvo en Bolivia, hace 21 años, "era un niño" y bromeó con que ahora es "un adolescente", para luego declararse agradecido de estar nuevamente en La Paz, en un momento "más especial".

A continuación, sorprendió al bajarse del escenario para cantar, guitarra en mano junto al público, la balada 'Para tu amor'.

El público se volvió a encender al ritmo de 'Gotas de agua dulce', 'La paga' y 'La noche' y enloqueció con las consagradas 'La camisa negra' y 'A Dios le pido'.

Juanes recibió del público en dos ocasiones la bandera de Bolivia, de color rojo, amarillo y verde, además de un sombrero vueltiao, y también apareció con camiseta blanca y una gorra que emulaba a las máscaras que se usan en la danza típica boliviana de la diablada.

Tras poco más de hora y media de color, alegría, suspiros y varias otras canciones más, el 'paisa' introdujo 'La luz' con ritmos de cumbia colombiana y luego se despidió de La Paz entre aplausos y ovaciones.

Juanes continuará su gira en la ciudad oriental de Santa Cruz, donde se presentará este viernes.