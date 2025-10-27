Suspendidos muchos trenes de alta velocidad por un acto de vandalismo al sur de Lyon

La compañía ferroviaria estatal SNCF indicó en su página web desde primera hora de la mañana que la circulación de trenes estaba "fuertemente perturbada" y que había que prever "numerosas cancelaciones de trenes", sin dar cifras.
La razón de esos problemas fue "un acto de vandalismo en la línea de alta velocidad" que había obligado a suspender el tráfico entre Lyon y Valence, señaló.
En concreto, se trata de un incendio en unas instalaciones de señalización.
La Sociedad Nacional de Ferrocarriles pidió a los clientes que utilizan líneas que pasan por ese corredor del Ródano que aplacen sus viajes y que verifiquen si se mantienen sus trenes antes de ir a la estación.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Entre los afectados están los que viajan en las líneas Barcelona-Lyon y Barcelona-París.
Este gran incidente se produce en plenas vacaciones escolares de otoño en Francia, que suponen un aumento de los desplazamientos por ocio en el interior del país.