Suspendidos muchos trenes de alta velocidad por un acto de vandalismo al sur de Lyon

París, 27 oct (EFE).- Un acto de vandalismo en la línea de alta velocidad entre Lyon y Valence obligó este lunes a interrumpir la circulación de trenes en ese corredor ferroviario, uno de los de mayor tráfico de Francia desde el norte del país en dirección de destinos como Marsella, Montpellier o Barcelona.