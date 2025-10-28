La UE dona 23.304 dólares para atender a 5.000 afectados por lluvias en Honduras

La asistencia será canalizada a través de la Cruz Roja Hondureña y se destinará a mejorar el acceso a agua potable, saneamiento e higiene en comunidades afectadas del departamento de Ocotepeque, informó la UE en un comunicado.

Los recursos se invertirán en la distribución de materiales para el filtrado de agua, kits de higiene y el fortalecimiento de campañas de prevención contra enfermedades que se transmiten a través del agua contaminada y los mosquitos.

La donación forma parte de la contribución global de la UE al Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres (DREF, por sus siglas en inglés) de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), y se suma a 150.000 euros (aproximadamente 174.776 dólares) aprobados en julio para ayudar a otras 5.000 personas en Ocotepeque.

Desde junio, Ocotepeque ha enfrentado inundaciones y deslizamientos de tierra que han dañado viviendas, cultivos e infraestructuras públicas, y los sistemas de abastecimiento de agua se vieron afectados, dejando a miles de personas sin acceso a agua potable.

Durante agosto y septiembre, Ocotepeque volvió a experimentar lluvias persistentes que causaron más daños en comunidades ya vulnerables.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias informó de que, desde a finales de septiembre, las lluvias han causado al menos 17 fallecimientos, de ellos quince por sumersión, uno por el colapso de una vivienda y otro por la caída de un árbol.

La institución detalló que entre los fallecidos hay seis menores de entre 9 y 14 años, y que las muertes se registraron entre el 30 de septiembre y el 22 de octubre.

Las precipitaciones también han afectado a 40.361 personas, de las cuales 3.540 quedaron damnificadas y 482 fueron evacuadas.

Además, se contabilizan 4.122 viviendas dañadas y 100 destruidas, 92 comunidades permanecen incomunicadas por la crecida de ríos y deslizamientos, mientras que ocho puentes fueron destruidos y cinco resultaron dañados.