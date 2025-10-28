México será el país invitado del Festival Internacional de las Artes de Costa Rica en 2026

San José, 28 oct (EFE).- Como una forma de honrar la histórica amistad y los lazos bilaterales, México será el país invitado al Festival Internacional de las Artes (FIA) de Costa Rica que se llevará a cabo del 20 al 29 de marzo de 2026, informó este martes del Ministerio de Cultura y Juventud costarricense.