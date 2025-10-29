La UA felicita al presidente Biya por su reelección pero lamenta la represión en Camerún

En un comunicado emitido a última hora del martes, Youssouf felicitó a Biya, de 92 años, por su "victoria como presidente reelegido de la República de Camerún".

Sin embargo, el presidente de la Comisión (secretariado) manifestó "su profunda preocupación por los informes de violencia, represión y detenciones de manifestantes y actores políticos en relación con los resultados electorales".

Youssouf exhortó a todos los actores institucionales y políticos a "actuar con moderación y trabajar por la preservación de la cohesión social, la paz y la estabilidad en Camerún".

También instó a las autoridades camerunesas a que den "máxima prioridad al diálogo nacional inclusivo y a la consulta con todos los actores políticos para alcanzar el consenso en aras de la unidad nacional, la paz y la seguridad colectiva".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por último, el presidente reafirmó el compromiso de la Unión Africana de seguir apoyando al pueblo de Camerún en su lucha por consolidar la democracia, la justicia social y el Estado de derecho.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Consejo Constitucional del país anunció este lunes que Biya, en el poder desde 1982, ganó las elecciones presidenciales del 12 de octubre con un 53,66 % de los votos.

Su principal rival en la contienda, el exministro y opositor Issa Tchiroma Bakary -que se había proclamado vencedor dos días después de los comicios-, obtuvo un 35,19 %.

La ONG pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció este martes que el periodo postelectoral en Camerún se ha visto empañado por la violencia, con al menos cuatro muertos presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad, decenas de heridos y cientos de detenidos.