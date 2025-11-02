Colombia enviará 240 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba tras el huracán Melissa

El buque ARC Victoria partirá el lunes de Cartagena de Indias con 240 toneladas de ayuda humanitaria que incluye kits de alimentos, aseo, toldillos, leche UHT, agua y combustible, detalló la UNGRD en un comunicado.

"La operación es coordinada por la UNGRD, en articulación con la Cancillería, la Defensa Civil, la Fuerza Aeroespacial, la Policía Nacional, la Armada de Colombia, con apoyo de la Fuerza Naval del Caribe, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas y Energía, y Ecopetrol", agregó la información.

Melissa tocó tierra en Cuba en la madrugada del pasado miércoles por el sureste del país y salió siete horas más tarde por el noreste, acompañado de vientos de hasta 200 kilómetros por hora y lluvias que dejaron hasta 400 milímetros (o litros por metro cuadrado) en algunos puntos.

El huracán ha provocado cortes masivos de electricidad, derrumbes totales y parciales de viviendas e infraestructuras, cortes de carreteras, problemas generalizados en las comunicaciones, severas inundaciones y considerables pérdidas en la agricultura.

Hasta ahora el Gobierno cubano no ha cuantificado los estragos ni ha reportado víctimas.