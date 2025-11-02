Mamdani sigue favorito en última jornada de voto temprano antes de comicios de Nueva York

La encuesta de AtlasIntel, la más reciente, arroja el margen más estrecho de Mamdani sobre Cuomo, con un 41 % de voto estimado frente al 34 %, lo que reduce a un solo dígito una ventaja que lleva meses estabilizada en dos dígitos, y refleja también cierto impulso para el candidato republicano, Curtis Sliwa, con un 24 %.

Las encuestas publicadas durante la última semana seguían dando a Mamdani esa cómoda ventaja de doble dígito sobre Cuomo: la de Bacon Research/Shaw & Company Research, 16 puntos; la de Marist University, otros 16 puntos; la de Quinnipiac University, 10 puntos; y la de Emerson Collage, unos notables 26 puntos.

La temporada de voto temprano concluirá este domingo después de nueve jornadas y, según divulgó en X la Junta Electoral de la ciudad de Nueva York, hasta ayer habían votado más de 584.000 personas, la mayoría en el distrito de Brooklyn y Manhattan, unas cifras que parecen indicar una alta participación.

Mamdani y Cuomo afilaban este fin de semana sus campañas en el tramo electoral final con apariciones en las calles de la Gran Manzana, intentando abarcar todos los barrios y grupos demográficos posibles, y con un amplio despliegue de mensajes en las redes sociales, que han sido una herramienta clave para ambos.

El demócrata, un legislador milenial muy seguido por los jóvenes, se presentó hoy en una iglesia de Harlem y después animó a los corredores en la maratón, mientras que anoche pidió el voto en varios bares y clubes nocturnos de Brooklyn, entre ellos el Caribbean Social Club, un histórico espacio social latino, según vídeos en redes sociales.

El independiente Cuomo, exgobernador del estado que dejó su cargo por su escándalo de acoso sexual, aprovechó hoy para recordar que un "voto para Sliwa es un voto para Mamdani" en el canal conservador Fox News y ayer se hizo eco de la última encuesta, asegurando que "el margen se está cerrando rápido".

Cuomo rezó hoy con líderes cristianos en el Bronx y se reunió allí con la comunidad albana, mientras que ayer hizo campaña en el barrio de Brownsville, en Brooklyn, que tiene una de las mayores zonas de vivienda pública de la ciudad.