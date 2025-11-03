La India entrega ayuda humanitaria a Afganistán tras el seísmo de 6,3 en el norte del país

Nueva Delhi, 3 nov (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, mantuvo este lunes una conversación telefónica con su par afgano, Amir Khan Muttaqi, y le informó de que Nueva Delhi está entregando y entregará ayuda humanitaria a Afganistán tras el terremoto de 6,3 en el norte de este país, donde han muerto al menos 20 personas.