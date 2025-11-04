Milán cierra plana (0,09%) pese a la caída de Wall Street y gracias a las energéticas

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 0,02 % hasta situarse en los 45.855,51 enteros.

Durante la jornada, también animada por la estabilidad de as empresas tecnológicas líderes en Inteligencia Artificial (IA), se intercambiaron 455 millones de acciones por un valor de unos 3.253 millones de euros (unos 3.737 millones de dólares).

La sesión estuvo marcada también por la publicación de resultados trimestrales como el de la empresa automovilística Ferrari, que estuvo entre los mejores del selectivo con un incremento del 3,24 %, solo por debajo de la empresa de gestión de lotería y otros juegos de azar, Lottomatica Group, que subió un 3,27 %.

El influyente sector energético italiano también acabó en terreno positivo con títulos como el gigante Enel (1,62 %), la gasista snam (1,38 %) o la eléctrica Terna (0,97 %).

La de hoy también fue una buena jornada para la banca: Finecobank aumentó el valor de sus acciones en un 1,05 %, Intesa Sanpeolo en un 0,49 %) y Mediolanum en un 0,40 %.

En el otro lado de la balanza, la peor actuación fue la del fabricante de circuitos integrados Stmicroelectronics que se dejó 2,51 %, seguido de la multinacional automotriz Stellantis (-2,41%), la productora de cables Prysmian (-2,27%) o el coloso del sector de la defensa Leonardo (-2,04 %), entre otras.