Maestros amenazan con boicotear el Mundial en México si no hay acuerdo con el Gobierno

Al grito de "¡Si no hay solución, no habrá mundial!", los maestros reclamaron a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, la abrogación inmediata de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007 y la reforma educativa de 2019.

En caso de que no ocurra, amenazaron con "robar el balón" en el Mundial de 2026, en el que México será uno de los anfitriones y acogerá un total de trece encuentros repartidos entre sus tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte).

Antes de protestar frente al Congreso federal, los manifestantes trataron de rodear el Palacio Nacional, en el centro histórico de la capital mexicana, donde la presidenta ofrece sus conferencias de prensa matutinas y que es, además, su residencia.

Precisamente, en la conferencia de este jueves, Sheinbaum afirmó que “no se entienden” estas protestas de los docentes, y se preguntó: "¿Cómo si hay una mesa de diálogo abierta y se está trabajando en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y en otros estados, quieren utilizar la violencia para llegar a Palacio Nacional?".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, recalcó que "van ir a discutir a la base de los maestros escuela por escuela para ver qué es lo que quieren para su evaluación de carrera magisterial".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La CNTE anunció movilizaciones en varias partes del país y una gran marcha en la Ciudad de México, por lo que cientos de maestros empezaron a movilizarse en la capital del país.

En mayo pasado, el gobierno mexicano anunció una serie de mejoras laborales, como una subida del 9 % en el salario del gremio magisterial y más días de vacaciones, tras manifestaciones y bloqueos en todo el país durante casi un mes.