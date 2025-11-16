EEUU anuncia el fin de las restricciones aéreas y operaciones normales a partir del lunes

La medida del DOT de Estados Unidos y de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) acaba con la reducción de operaciones en 40 aeropuertos, que anunció el 5 de noviembre la Administración de Donald Trump por la prolongación del cierre del Gobierno que comenzó el 1 de octubre.

El cierre gubernamental federal de 43 días, el más largo de la historia estadounidense, agravó la escasez de controladores aéreos y provocó recortes de hasta el 6 % de los vuelos en dichos aeródromos, de ciudades como Los Ángeles, Chicago, Miami, Washington y Nueva York.

Los funcionarios decidieron poner fin a estas reducciones de vuelos, motivadas por la ausencia de controladores aéreos debido a la falta de pago, luego de que la FAA concluyera revisiones de seguridad que evidencian una disminución en los incidentes de riesgo, según un comunicado del DOT.

"Quiero agradecer al equipo de la FAA por mantener nuestros cielos seguros durante el cierre del Gobierno más largo en la historia de nuestra nación y a la paciencia del país por poner la seguridad primero", declaró el secretario de Transporte, Sean Duffy.

El jefe del DOT aseveró que "gracias al liderazgo del presidente Trump, los controladores han regresado a sus puestos y ahora las operaciones normales pueden recomenzar".

El secretario indicó que la asistencia de los empleados ha continuado en recuperación desde que terminó el cierre del Gobierno el miércoles pasado, tras el voto de ocho senadores de la bancada demócrata a favor del presupuesto de los republicanos.

Otras restricciones asociadas al cierre de Gobierno que terminarán son los límites a los lanzamientos comerciales espaciales, los límites en operaciones generales de aviación en 12 aeropuertos y los límites en operativos de paracaídas y fotografías en espacios cercanos a zonas de riesgo de colisión.

La medida, tomada por cuestiones de seguridad ante la ausencia de hasta 3.000 controladores, provocó retrasos que llegaron a superar al día los 9.000 vuelos retrasados o 2.900 cancelados.

"Ahora podemos redirigir nuestros esfuerzos a incrementar la contratación de controladores y construir el nuevo sistema de control aéreo que el pueblo estadounidense merece", aseguró el secretario Duffy.