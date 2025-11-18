Alan Parsons se une a Deep Purple en un festival español celebrado en plena naturaleza

"Un cartel muy potente en el que sumamos a Deep Purple, una banda mítica de la historia del heavy metal y del rock duro, a otra banda mítica del rock conceptual como es Alan Parsons", puso en valor este martes Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, demarcación en la que se encuentra Ávila.

Será en el pueblo de Ávila de Hoyos del Espino, concretamente en la Finca Mesegosillo, donde se celebrará el 4 de julio de 2026 el festival Músicos por la Naturaleza, una cita que se viene desarrollando desde 2006 en esa zona del parque regional de la Sierra de Gredos, por donde han pasado en ediciones anteriores Bob Dylan, Mark Knopfler o Brian Adams, entre otros artistas internacionales.

Las entradas para la edición de 2026 saldrán a la venta este jueves, 20 de noviembre en la web oficial del festival (www. mngredos.com)

En rueda de prensa en Valladolid, otra ciudad de Castilla y León, Suárez-Quiñones se refirió a Alan Parsons como un "hombre del Renacimiento" por sus facetas de cantante, compositor y productor de bandas como The Beatles o Pink Floyd, y resaltó que, junto a Mike Oldfield y Vangelis, "revolucionaron el mundo de la música, introduciendo esa música electrónica y ese sonido envolvente".

Las dos bandas se unirán a Deep Purple, pionera del rock duro y el heavy metal con más de 150 millones de discos vendidos, que ya tocaron en el festival de la Sierra de Gredos en 2013.

El concierto del próximo 4 de julio puede ser uno de los últimos del cantante original de Deep Purple, Ian Gillan (Reino Unido, 1945), que en una reciente entrevista en un medio especializado explicó que sufre una severa pérdida de visión y que "no está lejos de retirarse".