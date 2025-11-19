Al menos ocho muertos y siete desaparecidos en Vietnam por lluvias torrenciales

La totalidad de víctimas mortales se han registrado en la provincia sureña de Khanh Hoa, donde también hay dos desaparecidos, según datos difundidos por el Ministerio de Agricultura y Medioambiente, relativos a los últimos cuatro días.

En el centro de Vietnam hay cinco desaparecidos, tres de ellos en Da Nang, una de las principales ciudades portuarias del país; uno en Hue, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; y otro más en Quang Tri.

Cerca de 19.000 viviendas continúan anegadas, la mayoría de ellas en Khanh Hoa y la también sureña Gia Lai (17.355), mientras unas 9.900 hectáreas de arrozales y otros cultivos han quedado totalmente inundadas o dañadas y más de 6.400 cabezas de ganado y aves de corral han muerto o sido arrastradas por torrentes de agua.

A principios de mes, el centro del país experimentó precipitaciones y anegamientos que el primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, calificó, respectivamente, de "récord" y "excepcionalmente grandes".

El Parque Nacional Bach Ma, situado en Hue, llegó a registrar entonces 1,73 metros de lluvia en 24 horas, un nivel "sin precedentes en la historia meteorológica de Vietnam", según Protección Civil.

En octubre, al menos diez personas murieron en el norte del país por inundaciones provocadas por el tifón Matmo, que golpeó también el sur de China.

El Sudeste Asiático vive una temporada de tifones especialmente dura.

En Filipinas, solo en noviembre, el tifón Kalmaegi se cobró 250 vidas y dejó 111 desaparecidos, mientras que el supertifón Fung-won causó 26 muertes y dos desapariciones, según datos de las autoridades.