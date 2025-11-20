Colonos israelíes levantan un asentamiento ilegal al sur de la ciudad palestina de Belén

Los colonos establecieron el puesto de avanzada durante la noche del miércoles al jueves, llamándolo "Shdema" y con la connivencia del Consejo Regional de Gush Etzion, un conjunto de asentamientos en la zona en los que residen más de 26.000 israelíes.

Los puestos de avanzada como Shdema son ilegales en Israel, mientras que asentamientos como los que conforman Gush Etzion son legales. Sin embargo, el Gobierno de Israel tolera y regulariza periódicamente estos puestos de avanzada como asentamientos o barrios integrados en ellos.

Tanto los puestos de avanzada como los asentamientos son ilegales según el derecho internacional y la Corte Internacional de Justicia llamó a Israel a desmantelarlos y sacar a todos sus colonos de Cisjordania en el verano de 2024.

El Consejo Regional de Gush Etzion aseguró este jueves que Shdema está en sus "etapas iniciales" y el presidente del Consejo, Yaron Rosental, que este es un "punto estratégico importante" para garantizar la continuidad del territorio que Israel ocupa en la región, muy próxima a Jerusalén.

Los colonos han alzado el puesto de avanzada sobre un edificio utilizado como base del Ejército de Israel que llevaba abandonado 20 años, recoge The Times of Israel.

Shdema se encuentra muy cerca de la aldea palestina de Beit Shour y la zona en la que se alza había sido designada hace 15 años para construir un hospital para niños, financiado por Estados unidos, para las comunidades palestinas de la zona.

La ONG israelí Peace Now denunció el establecimiento de este puesto de avanzada, asegurando que busca "ahogar el pueblo palestino de Beit Shour y evitar su desarrollo, como parte del esfuerzo para negar a Israel la oportunidad de un futuro de paz y dos Estados".

El área de Gush Etzion ha sido el núcleo de una escalada de tensiones en los últimos días.

Las autoridades israelíes desmantelaron otro puesto de avanzada, Tzur Misgavi, el lunes. Esa misma noche, bandas de colonos se dirigieron a aldeas palestinas próximas, como Jabaa, para agredir a la población y quemar sus propiedades.

Al día siguiente, martes, dos palestinos trataron de atropellar a israelíes en un cruce en Gush Etzion y apuñalaron hasta la muerte a un hombre de 71 años. El Ejército de Israel abatió a los atacantes, ambos de 18 años.