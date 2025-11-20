León XIV dice que la Iglesia necesita renovarse constantemente ante los nuevos desafíos

"Una Iglesia sinodal, que avanza a través de la historia y afronta los nuevos desafíos de la evangelización, necesita renovarse constantemente. Debemos asegurarnos de que, incluso con buenas intenciones, la inercia no frene los cambios necesarios", aseguró el pontífice, según informó la Santa Sede.

En este sentido, destacó que "es importante respetar la norma de los 75 años" para la conclusión del servicio de los obispos ordinarios en las diócesis y "solo en el caso de los cardenales se puede considerar la continuación de su ministerio, posiblemente por otros dos años".

"Todos debemos cultivar la actitud interior que el Papa Francisco ha definido como 'aprender a despedirse': una actitud valiosa al prepararse para dejar el cargo", añadió.

En su intervención ante los prelados italianos, el pontífice estadounidense también llamó la atención sobre el desafío que representa el "universo digital" para la iglesia católica: "se debe enseñar a las personas a habitar los medios digitales de forma humana (...) para que internet pueda ser verdaderamente un espacio de libertad, responsabilidad y fraternidad".

León XIV pronunció este discurso después de visitar por primera vez en su pontificado la tumba de San Francisco de Asís, donde rezó para celebrar a este "gran, humilde y pobre santo".

"Es una bendición poder venir hoy a este lugar sagrado. Estamos cerca de los 800 años de la muerte de San Francisco, lo que nos da la oportunidad de prepararnos para celebrar a este gran, humilde y pobre Santo, mientras el mundo busca señales de esperanza", afirmó el pontífice, según recogen medios vaticanos.

Al término del encuentro con los obispos de la CEI, el papa se trasladó al estadio de Santa María de los Ángeles, desde donde despegó hacia Montefalco, lugar en el que celebrará la Santa Misa en el monasterio de las monjas agustinas.

Según la Santa Sede, el Papa permanecerá allí para el almuerzo y, posteriormente, regresará en helicóptero al Vaticano.