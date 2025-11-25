Air India cancela más de una decena de vuelos por la nube de ceniza del volcán etíope

En un comunicado publicado este martes en su perfil de la red social X, Air India detalló los vuelos afectados, los internacionales con origen en Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia Saudí, y con destino en los aeropuertos de Nueva Delhi, Hyderabad, Bombay y Chennai.

Además, este martes no podrán operar cuatro rutas domésticas.

"Los vuelos han sido cancelados mientras realizamos controles de precaución en aquellas aeronaves que habían sobrevolado ciertas ubicaciones geográficas después de la erupción volcánica del Hayli Gubbi", dijo la compañía.

Air India añadió que sus equipos en tierra brindan asistencia a los pasajeros afectados.

Otras aerolíneas indias como IndiGo o Akasa Air también han informado en comunicados que están monitoreando la situación.

La Dirección General de Aviación Civil de la India (DGCA) pidió ayer a las aerolíneas de la India revisar sus planes de vuelo y ajustar rutas y combustible.

La medida se produce después de que el volcán Hayli Gubbi, situado en la grieta de Afar, en el este de Etiopía, entrara en erupción el domingo por primera vez en más de 10.000 años, con una columna de ceniza que alcanzó unos 14 kilómetros de altura.

Aunque la actividad eruptiva se detuvo, los restos de la nube de cenizas han continuado desplazándose en dirección este y noroeste, atravesando ayer la parte meridional de la península arábiga y avanzando hacia el Indostán.

A su paso por países como Yemen y Omán se han reportado caídas de ceniza y un aumento de partículas en suspensión, generando alertas sanitarias y medioambientales.

El noroeste de la India es la zona más contaminada del mundo durante los meses de invierno.