Sindicatos de Costa Rica salen a las calles para exigir mejoras salariales

La marcha, organizada por diversos sindicatos del país, recorrió la Avenida Segunda hasta llegar al edificio del Ministerio de Hacienda, donde los manifestantes gritaron consignas para que el Gobierno convoque a la Comisión Negociadora de los Salarios del Sector Público.

Los manifestantes también exigen un "alto al congelamiento salarial", pues afirman que ya son seis años sin ajustes salariales en el sector público.

Además solicitaron un incremento salaria "digno y justo", y la devolución a los trabajadores de fondos de Régimen Obligatorio de Pensiones, un ahorro obligatorio complementario a la pensión básica.

Los representantes de las organizaciones sindicales afirmaron que el Gobierno conoce de los reclamos del sector, pero que no ha ofrecido soluciones.

El secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (Undeca), Luis Chavarría, dijo a EFE que es urgente que se mejoren los salarios y el diálogo social que, a su juicio, se ha deteriorado en el actual Gobierno del presidente Rodrigo Chaves.

"Venimos a luchar contra el congelamiento salarial que lleva ya seis años para todos los empleados públicos y a demandar más apoyo para las instituciones públicas, para la educación, para la salud, más presupuesto, mejores condiciones de trabajo para la institucionalidad pública", declaró.

Los manifestantes también pidieron a los candidatos presidenciales que competirán en las elecciones del 1 de febrero próximo, promover el diálogo social para resolver los problemas del país.