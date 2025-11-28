Esposa de expresidente hondureño preso en EE. UU. agradece a Donald Trump futuro indulto

"Él está bien de salud, muy contento y muy agradecido. Esperamos que en los próximos días, no sabemos cuándo, no se nos ha informado oficialmente en el momento, pero sí creemos que en los próximos días lo vamos a tener con nosotros", dijo ante la prensa arropada por sus hijos, sin detallar dónde se realizaría ese encuentro.

García, quien agradeció a Dios por ese próximo indulto a su marido, señaló que "logró" hablar con el expresidente para darle la noticia: "Hace un poco, logramos hablar finalmente con Juan Orlando. Él no sabía todavía de esta noticia y créanmelo que cuando se la compartimos su voz se partió de la emoción".

"Oró dando gracias a Dios y gracias a él también porque pronto como familia vamos a estar juntos", agregó la esposa y exprimera dama de Honduras desde la entrada de la casa familiar en Tegucigalpa, donde el expresidente fue capturado con orden de extradición en 2022.

Horas antes, Trump anunció que indultará al exmandatario hondureño, condenado en 2024 en Estados Unidos a 45 años de prisión, más cinco de libertad vigilada, por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Trump informó del perdón en una publicación en la que reiteró su apoyo al candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, la misma agrupación política de Hernández, para las elecciones del domingo en Honduras, al prometer que "habrá mucho apoyo" para el país centroamericano, si dicho político gana.

Más de seis millones de hondureños podrán votar el domingo para elegir a quien sucederá en el poder a la presidenta izquierdista Xiomara Castro el 27 de enero de 2026, en un proceso marcado por denuncias de fraude entre el oficialismo y la oposición por la presunta intromisión de la Fiscalía al abrir investigaciones contra altas autoridades electorales o por la injerencia de las Fuerzas Armadas.

Por llegar a la presidencia compiten Asfura, empresario y candidato de la derecha, Rixi Moncada, candidata del izquierdista Libre, y el presentador deportivo Salvador Nasralla, quien pese a tener un discurso de derecha y encabezar el Partido Liberal, no tiene el apoyo de Estados Unidos.