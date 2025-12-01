Presidente israelí sobre indulto a Netanyahu: "Consideraré los intereses del Estado"

"Claramente, la solicitud de indulto del primer ministro Benjamín Netanyahu está generando un debate y resulta profundamente inquietante para muchas personas en el país, en diferentes comunidades", afirmó Herzog en un mensaje oficial

"Ya he aclarado que se gestionará de la manera más correcta y precisa. Consideraré únicamente los intereses del Estado de Israel y de la sociedad israelí", agrega la nota presidencial.

El primer ministro envió este domingo una petición de indulto al presidente, Isaac Herzog, en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno, confirmó la oficina de este último en un comunicado.

Según difundieron en sus canales movimientos pro-democracia israelíes, decenas de manifestantes se congregaron este domingo frente a la residencia privada de Tel Aviv del presidente para protestar ante la posibilidad de que acceda a otorgar el indulto a Netanyahu.

"Una cosa tengo clara: el discurso violento no me afecta, todo lo contrario", advirtió el mandatario en referencia a las protestas.

A principios de noviembre, el presidente de EE.UU., Donald Trump, apeló a Herzog en una carta a indultar al mandatario israelí, defendiendo su papel en la gestión del país. Durante su visita en octubre, Trump pidió en el Parlamento de Israel la amnistía: "¿Por qué no le conceden el indulto?", dijo entonces al presidente, "¿a quién le importan unos cigarros y champán?"

Netanyahu está siendo juzgado por el conocido como ‘caso 1.000’, acusado de haber recibido regalos por parte del magnate de Hollywood Arnon Milchan a cambio de favores políticos; y por el ‘caso 2.000’, en el que supuestamente benefició al editor jefe y copropietario del medio Yedioth Ahronoth, Arnon "Noni" Mozes, en un escándalo de fraude y abuso de confianza para perjudicar al periódico de la competencia Israel Hayom.

Además, se le juzga por, en su segunda etapa como ministro de Comunicación (2015-2017), haber incurrido supuestamente en un delito de soborno al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, para granjearse una cobertura mediática favorable.

El mandatario israelí, que asegura que los juicios contra él son una "caza de brujas" y una trama del "Estado profundo", es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo.