Alrededor de 1.300 fallecidos en el sur y el sudeste de Asia por las severas inundaciones

El temporal llegó a finales de noviembre, cuando tres ciclones coincidieron en el sur y el sudeste de Asia, para rematar un desastroso mes en la región, que antes había experimentado intensas precipitaciones en Filipinas, Vietnam, Malasia y Tailandia.

La temporada de tormentas tropicales y tifones está siendo especialmente dura este año para estos países y expertos atribuyen la intensidad al calentamiento del océano, mientras que su devastador impacto se relaciona con la deforestación o la falta de planificación urbana, entre otros factores.

Indonesia se erige como el país más afectado por las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias de los últimos días, concentradas en Sumatra, la segunda isla más extensa del archipiélago, ubicada en el extremo oeste del país.

La Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) informó este martes de cerca de 750 fallecidos y más de 550 desaparecidos, a través de una página web creada para monitorear los efectos del temporal.

El Centro de Estudios Económicos y Jurídicos (CELIOS), con sede en Yakarta, señaló en un informe como desencadenantes del "desastre ecológico" la deforestación en la región afectada, así como la expansión de plantaciones de palma aceitera y las actividades mineras.

Este instituto de investigación independiente indicó que las pérdidas en las zonas golpeadas -sobre todo las provincias de Aceh, Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental- ascienden a 68,67 billones de rupias (más de 4.000 millones de dólares estadounidenses).

Las devastadoras inundaciones que sumergen a Sri Lanka han dejado más de 400 muertos y 336 desaparecidos y la nación insular está bajo alerta sanitaria por un incremento del riesgo de enfermedades infecciosas, cuando el país enfrenta uno de los peores episodios de lluvias en décadas.

Colombo advirtió de un incremento del riesgo de contraer dengue, diarrea y leptospirosis -enfermedad zoonótica-, a medida que las aguas contaminadas y el lodo cubren extensas áreas del país, y varios hospitales operan con limitaciones debido a cortes de electricidad y falta de agua potable.

Más de 1,3 millones de personas se han visto afectadas por el temporal en Sri Lanka, donde el número de desplazados en refugios temporales supera los 200.000, según el último balance del Centro de Gestión de Desastres (DMC).

El Departamento Meteorológico esrilanqués alertó este martes de más lluvias en provincias del norte y del sur, mientras pide a la población extremar las precauciones ante los fuertes vientos y la actividad eléctrica asociada a las tormentas.

A medida que el agua acumulada cede en las 12 provincias del sur de Tailandia afectadas por anegamientos, el país del Sudeste Asiático centra sus esfuerzos en operaciones de limpieza y reconstrucción, después de que 181 personas hayan perdido la vida.

Según el Departamento para el Control y Mitigación de Desastres, casi a cuatro millones de personas se han visto afectadas por el temporal en Tailandia, que acumula pérdidas multimillonarias por los destrozos que han dejado las fuertes lluvias.

Una de las provincias más devastadas es Songkhla, donde se han registrado 140 del total de víctimas mortales y los niveles de agua llegaron a alcanzar, en algunos puntos, los tres metros de altura.

A principios de noviembre azotaron el sudeste asiático el supertifón Fung-wong y el virulento tifón Kalmaegi, que causó más de 260 muertos en Filipinas y Vietnam.