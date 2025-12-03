BBVA celebra cuatro años en Italia y aspira a llegar a un millón de clientes en 2026

Desde noviembre de 2024, BBVA Italia ha incrementado su base de clientes un 35 % y ha multiplicado por ocho la financiación concedida, incluyendo más de 1.800 hipotecas, informó la entidad en un comunicado.

Durante sus cuatro años en Italia, el grupo asegura haber desarrollado una oferta de banca universal con cuentas sin comisiones y remuneración del 3 %, crédito, hipotecas y productos de inversión.

El consejero delegado del grupo, Onur Genç, señaló durante una rueda de prensa en las nuevas oficinas del banco en Milán, que el modelo de BBVA Italia forma parte de la estrategia de crecimiento orgánico del grupo en Europa.

En cuanto a próximas novedades, el banco prepara el lanzamiento de una aplicación conectada a ChatGPT para Italia y Alemania, que permitirá a los usuarios consultar de manera directa productos y servicios de BBVA.

Según Murat Kalkan, responsable de bancos digitales en BBVA, esta nueva aplicación, presentada en Milán, será una de las primeras 'apps' financieras disponibles en la 'OpenAI Store' cuando llegue a Europa.