Ecuador deporta a un ciudadano peruano presuntamente involucrado en actos delictivos

Anotó que durante el operativo, personal de la Subsecretaría de Migración, en coordinación con la Policía Nacional, identificó en el Mercado América a un ciudadano peruano "presuntamente involucrado en delitos de robo bajo la modalidad de 'paquetazo', además de portar un celular de dudosa procedencia y objetos usados para esta actividad delictiva".

En Ecuador se conoce como "paquetazo" a un tipo de robo callejero en el que engañan a la víctima entregándole un paquete que aparenta contener dinero u objetos de valor, pero en realidad está lleno de papeles, periódicos u otros materiales..

El Ministerio apuntó que tras la verificación en el Sistema Migratorio Ecuatoriano (SIMIEC), se confirmó la "permanencia irregular" del extranjero en el país y su presunta "participación en acciones que representan un riesgo para la seguridad pública".

Por ello, en cumplimiento de la normativa vigente, se ejecutó su deportación inmediata hacia su país de origen, siendo entregado a autoridades peruanas en Huaquillas.

