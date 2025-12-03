Laboristas noruegos cierran acuerdo presupuestario que evita moción de confianza

Laboristas, centristas y excomunistas habían consensuado el pasado sábado un acuerdo presupuestario, pero la negativa a apoyarlos de ecologistas y socialistas abría la posibilidad de que fuera rechazado el viernes por el Parlamento al no contar con mayoría y que el Gobierno tuviera que someterse después a una moción de confianza.

La propuesta cuenta ahora con el respaldo de 88 de los 169 mandatos del Storting (Parlamento), incluidos los 53 del Ejecutivo en minoría de Støre, que ganó las elecciones legislativas del pasado 8 de septiembre.

La líder parlamentaria laborista, Tonje Brenna, resaltó en rueda de prensa esta madrugada que el pacto alcanzado no modifica el acuerdo inicial del sábado, que destina más dinero a sanidad y guarderías y aplaza durante toda la legislatura el inicio de la polémica concesión de proyectos de explotación minera de los fondos marinos, una reforma legal aprobada en 2024.

"Nos hemos puesto de acuerdo además con el Partido de Izquierda Socialista y el Partido del Medio Ambiente en varias propuestas que también serán presentadas el viernes en el debate sobre los presupuestos y que serán respaldadas por los cinco partidos del bloque de centroizquierda", dijo Brenna.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los ecologistas resaltaron que el pacto incluye la adopción de medidas para fomentar el transporte público y la creación de una comisión para estudiar el futuro del sector petrolero, mientras los socialistas se felicitaron por el aumento del área de protección de bosques y del apoyo a las renovables.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno se compromete además a abogar por una prohibición internacional de las importaciones de productos procedentes de los territorios ocupados por Israel, destacaron los socialistas, que sin embargo no pudieron conseguir que se endurezcan los criterios para las inversiones del millonario fondo soberano noruego.