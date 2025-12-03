Senado recibe reforma de Sheinbaum para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales

En un mensaje en redes sociales, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, consideró que se trata de "propuestas históricas" que responden a una de las demandas más sentidas de las personas trabajadoras.

Reiteró que estas reformas representan "un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada. Es también una muestra de sensibilidad y compromiso de la presidenta, Claudia Sheinbaum".

La iniciativa para reformar el artículo 123, apartado A, de la Constitución, fue remitida a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos; y la que reforma la Ley Federal del Trabajo fue enviada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera.

El Gobierno de México presentó este miércoles los lineamientos de la iniciativa para reducir la jornada laboral semanal de las actuales 48 a 40 horas, un cambio histórico que, según explicaron autoridades, "será resultado de un amplio consenso" y se implementará de manera gradual entre 2027 y 2030.

Marath Bolaños, secretario de Trabajo, detalló en la conferencia de prensa presidencial de este miércoles que durante casi cinco meses se realizaron más de 40 foros y mesas de trabajo con la participación de más de 2.000 representantes.

El funcionario sostuvo que la evidencia internacional demuestra que "el reducir la semana laboral trae beneficios no solo para las y los trabajadores, sino también para las unidades económicas y para la economía en general".

Enumeró, en este sentido, mejoras en la productividad, la cohesión social, la salud y el equilibrio entre vida personal y laboral.

La iniciativa establece que la jornada de 40 horas quedará definida en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, sin que ello implique reducción de sueldos, salarios o prestaciones, y también prohíbe que menores de edad trabajen horas extra.

La implementación será gradual: una reducción de dos horas por año a partir de 2027 hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030. El año 2026 funcionará como periodo de adecuación para empresas y trabajadores.