El Gobierno taiwanés afirma estar "conmovido" por el apoyo de la primera ministra japonesa

En una reunión con el representante de Japón en Taipéi, Shuzo Sumi, Cho declaró que las palabras de Takaichi le habían conmovido "profundamente" y agradeció a la mandataria japonesa su firmeza a la hora de defender la "justicia" y la "paz", incluso bajo "presión".

"Taiwán da la bienvenida a los ídolos y grupos de artistas japoneses; sin duda, les daremos un lleno absoluto", aseveró el funcionario isleño, según declaraciones recogidas por la agencia CNA.

Cho también insistió en que Taiwán tiene la determinación y la capacidad de "defender una paz y una soberanía verdaderas", y recalcó que, para lograr una paz auténtica en la región, "es necesario tener una fuerza real".

"Deseo sinceramente que Taiwán esté bien, que Japón esté a salvo y el mundo esté en paz", manifestó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estas declaraciones se producen casi un mes después de que Takaichi afirmara ante el Parlamento japonés que un ataque chino a Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa de Japón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pekín reaccionó con fuertes críticas, advertencias diplomáticas y medidas de coerción económica, incluida la recomendación de evitar viajes a Japón y la cancelación de eventos culturales.

China considera a la isla de Taiwán como una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de taiwaneses pueden decidir su futuro político.