La CE acepta los compromisos de transparencia de TikTok para cumplir con ley digital

La CE explicó en un comunicado que, “tras un intenso diálogo”, la plataforma ha presentado “compromisos vinculantes que abordan todas las preocupaciones planteadas” por la Comisión en su investigación y en sus conclusiones preliminares de mayo de 2025.

“Estos compromisos garantizarán total transparencia”, aseveró.

La DSA exige a las plataformas que mantengan un repositorio accesible y consultable de los anuncios que se publican en sus servicios, recordó el Ejecutivo comunitario.

Estos repositorios son fundamentales para que los reguladores, los investigadores y la sociedad civil detecten estafas o anuncios de productos ilegales o inadecuados para la edad.

También anuncios falsos y operaciones de información coordinadas, incluso en el contexto de periodos electorales.

El 19 de febrero de 2024, la Comisión inició un procedimiento formal para evaluar si TikTok podría haber infringido la ley de servicios digitales.

Por lo que se refiere a la transparencia publicitaria, la Comisión publicó conclusiones preliminares de incumplimiento en mayo de 2025 y aceptó compromisos por parte de la empresa.

El procedimiento también abarcó los efectos negativos derivados del diseño de TikTok, incluidos sus sistemas algorítmicos, la verificación de la edad, el acceso a los datos por parte de los investigadores (a lo que hacían referencia las conclusiones preliminares de octubre pasado) y su obligación de proteger a los menores, un asunto que sigue siendo objeto de investigación.

La Comisión también abrió en diciembre de 2024 un procedimiento formal contra TikTok por su gestión de los riesgos relacionados con las elecciones y el discurso cívico, sobre lo que continúa la investigación actualmente.