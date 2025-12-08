China aboga por "profundizar el diálogo" con la UE ante la "volatilidad internacional"

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun destacó que "los intercambios de alto nivel entre China y los países europeos han sido frecuentes desde comienzos de año".

Guo aseveró que los líderes de ambas partes "han alcanzado un importante consenso para seguir desarrollando las asociaciones estratégicas y profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa, proporcionando orientación estratégica".

"China está dispuesta a trabajar con la UE para implementar el consenso alcanzado por los líderes de ambas partes, fortalecer la solidaridad y la cooperación, y promover el desarrollo sano y estable de las relaciones bilaterales", agregó el vocero.

"Ambas partes deben defender conjuntamente el multilateralismo, apoyar el libre comercio, defender el orden y las normas internacionales de la posguerra, oponerse al unilateralismo y la intimidación y abordar conjuntamente los desafíos globales como el cambio climático", recomendó Guo, quien apostó asimismo por que Pekín y Bruselas "inyecten más estabilidad y certeza en un mundo turbulento".

Recientemente, figuras como el rey de España, Felipe VI, o el presidente francés, Emmanuel Macron, han realizado visitas oficiales a China, en un contexto de desavenencias entre Pekín y Bruselas en torno a cuestiones comerciales y a la guerra de Ucrania, un conflicto hacia el cual China ha mantenido una postura ambigua desde su inicio.

Esta semana, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, también realiza un viaje al gigante asiático, con la intención de pedir a las autoridades chinas que influyan en Rusia para que acepte negociar una paz en Ucrania.

En la agenda de Wadephul también están cuestiones como las restricciones chinas a la exportación de tierras raras y la seguridad y la fiabilidad de las cadenas de suministro de materias primas y tecnologías críticas.