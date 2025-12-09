Dos detenidos en EEUU por planear envío de contrabando de chips de Nvidia a China

Fanyue Gong, de 43 años y residente en Nueva York, y Benlin Yuan, de 58 y radicado en Ontario, fueron arrestados respectivamente el 3 de diciembre y el 28 de noviembre.

El Ejecutivo estadounidense precisó el lunes que Yuan es director ejecutivo de una empresa de tecnologías de la información en Virginia que a su vez es la filial estadounidense de una empresa del sector con sede en Pekín, mientras que Gong es propietario de una tecnológica en Nueva York.

Están acusados de conspirar de manera independiente con empleados de una empresa logística con sede en Hong Kong y una compañía de tecnología de inteligencia artificial (IA) con sede en China para eludir los controles de exportación de EE.UU..

Según el acta de acusación contra Gong, obtuvieron chips de Nvidia mediante compradores ficticios e intermediarios, indicando falsamente que los productos eran para clientes en EE.UU. o en terceros países que no requieren una licencia de exportación, pero luego los enviaron o intentaron enviar a China y Hong Kong en violación de las leyes estadounidenses.

El Departamento de Justicia considera que Yuan ayudó a reclutar y organizar a personas para inspeccionar los chips mal etiquetados en nombre de la empresa logística de Hong Kong y presuntamente acordó indicar a los inspectores que no dijeran que los productos estaban dirigidos a China.

El fiscal estadounidense Nicholas Ganjei consideró que la operación que condujo a su arresto ha expuesto una red de contrabando sofisticada que amenaza la seguridad de EE.UU. al canalizar tecnología de IA de vanguardia hacia quienes la usarían contra los intereses del país.

Esos chips, en sus palabras, "son fundamentales para las aplicaciones militares modernas": "El país que controle estos chips controlará la tecnología de IA; el que controle la tecnología de IA controlará el futuro".

El dispositivo de las fuerzas de seguridad, bautizado como "Gatekeeper" (Guardián), ha confiscado ya más de 50 millones de dólares en GPUs dirigidas a China y otros países restringidos.

Este pasado lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, había dicho que permitirá a Nvidia enviar su chip de inteligencia artificial (IA) H200 a "clientes aprobados" en China y a otros países "bajo condiciones" que protejan su seguridad nacional.

El líder republicano señaló en su red social, Truth Social, que su homólogo chino, Xi Jinping, ha "respondido positivamente", agregó que un "25 % será pagado a EE.UU.", en referencia a las ventas de Nvidia del H200, y aclaró que ese acuerdo no afecta a otros chips de IA como Blackwell y Rubin.